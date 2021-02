Photo : YONHAP News

Les deux principaux indices de la Bourse de Séoul avancent en sens contraire. Le Kospi, l’indice de référence, poursuit sa hausse avec +0,52 % et termine à 3 163,25 points. Le Kosdaq, de son côté, cède 0,43 % à 977,74 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 335,14 wons (-4,85 wons) et le dollar américain 1 100,1 wons (-1,3 won).