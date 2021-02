Photo : YONHAP News

D'importantes chutes de neige tombent ce mercredi sur le quart sud-ouest de la péninsule, de Jeonju à Mokpo, et sur l'île de Jeju. Elles devraient se poursuivre jusque tard dans la soirée.Dans le reste du territoire, c'est le froid qui domine, avec des températures en baisse de quatre à huit degrés par rapport à hier.A Séoul, on enregistrait -11°C ce matin et -5°C dans l'après-midi. Les maximales restent négatives aux quatre coins du pays, sauf dans la région de Busan où l'on relève 1°C.