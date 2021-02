NIS : Des hackers nord-coréens tentent de dérober des données sur les vaccins contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

1 580 000. C’est le nombre de tentatives de cyberattaques repérées chaque jour en Corée du Sud depuis le début de l’année. Il s’agit d’une augmentation de 32 % par rapport à la même période l’an passé. Et ce sont des hackers nord-coréens qui en sont à l’origine pour la plupart. Leur but : dérober de l’argent et des technologies de pointe, ou encore obtenir des données sur les vaccins et les traitements contre le COVID-19.Deux députés membres de la commission parlementaire du renseignement ont relayé hier cette information révélée le même jour par le patron du Service national du renseignement (NIS).L’un de ces élus, Ha Tae-keung, du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, a affirmé que les espions numériques nord-coréens avaient aussi piraté le laboratoire américain Pfizer. Cela dit, le NIS n’a pas mentionné son nom.Le renseignement sud-coréen estime par ailleurs que récemment, le pays communiste a considérablement réduit la durée du service militaire, et ce pour mobiliser plus de main d’œuvre sur les chantiers économiques.