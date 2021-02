Séoul demande à l’AIEA d’examiner la sécurité de l’eau radioactive de Fukushima

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à passer en revue la transparence et la sécurité du traitement de l’eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon.Le directeur général du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et des affaires scientifiques au ministère des Affaires étrangères, Chung Kee-yong, s’est entretenu hier dans ce but avec le directeur général adjoint de l’AIEA, Juan Carlo Lentijo, par visioconférence.Séoul a demandé à l’agence de Vienne de jouer un rôle actif dans cet enjeu essentiel qui a à la fois un impact sur l’environnement et sur la sécurité des pays voisins, voire de la communauté internationale dans son ensemble.A son tour, l’AIEA a répondu que l’organisme saisissait bien l’importance de cette question et qu’il ferait en sorte que toutes les décisions et les dispositifs adéquats soient pris.Séoul prévoit de poursuivre ses efforts de manière à ce que l’Archipel traite l’eau radioactive selon des critères environnementaux acceptables dans le monde.