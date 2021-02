Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et chinoise ont échangé par téléphone

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong et son homologue chinois Wang Yi se sont entretenus hier par téléphone. Les relations entre leurs pays, la question sur la péninsule et la situation en Asie du Nord-est ont été au cœur de leur conversation.Le chef de la diplomatie chinoise a d’abord félicité Chung pour son entrée en fonction avant d’exprimer son souhait de tisser des liens d’amitié et de travail avec lui afin de développer davantage les rapports Séoul-Pékin.Les deux hommes ont alors affiché leur convergence sur les enjeux des visites croisées de hauts responsables des deux pays, en particulier de leurs chefs d’Etat, sur l’approfondissement des relations des deux nations et celles de partenariat de coopération stratégique. Ils se sont d’emblée engagés à les promouvoir activement.A ce propos, Wang a réaffirmé la volonté de son président Xi Jinping d’effectuer un nouveau déplacement dans le pays du Matin clair. Les deux ministres sont convenus de faire en sorte que ce voyage ait lieu au plus vite, dès que la situation sanitaire redeviendra stable.Ils ont également acté leur volonté d’agir ensemble pour faire de ces années 2021 et 2022 des échanges culturels entre leurs pays une réussite.Dans le même temps, Chung et Wang se sont aussi accordés sur la nécessité de se coordonner pour gérer, de manière stable, la situation dans la péninsule et pour préparer les conditions substantielles favorables à la dénucléarisation complète de cette région et à l’instauration d’une paix durable.