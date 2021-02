L’homme appréhendé près de la frontière intercoréenne est un nord-Coréen

Photo : YONHAP News

L’inconnu appréhendé hier par l’armée près de la frontière s’est finalement avéré un nord-Coréen.Selon les premières informations données aujourd’hui par l’état-major interarmées (JCS), cet homme serait passé au Sud en traversant d’abord la frontière par la mer et en empruntant ensuite des zones côtières de barbelés et des conduites d’évacuation d’eau, et ce afin d’échapper à la surveillance des militaires sud-coréens. Il aurait été équipé d’une combinaison et de palmes de plongée.Le JCS a alors pointé des lacunes dans la réaction des troupes concernées. Selon lui, si le fugitif a été vu à plusieurs reprises sur les caméras de surveillance après son arrivée sur la côte, des mesures adéquates n’ont pas été prises. Et les installations permettant de bloquer les conduites d’évacuation ont elles aussi été insuffisantes. Une situation considérée comme grave.Pour rappel, le ressortissant nord-coréen a été détecté hier vers 4h20 par les caméras, alors qu’il se dirigeait vers le sud depuis la ligne de contrôle civile (CCL). Il a été capturé trois heures plus tard. Lors de son interrogatoire, il aurait manifesté son intention de faire défection au Sud.