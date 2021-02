Wianbu : les associations civiles plaident pour le retrait de la thèse de Ramseyer

Photo : YONHAP News

Les associations d’expatriés sud-coréens aux Etats-Unis et l’ONG Réseau des organismes bénévoles de Corée (Vank) ont dénoncé aujourd’hui, lors d’une conférence de presse en ligne, le professeur de l’université Harvard John Mark Ramseyer qui a décrit dans sa thèse les « femmes de réconfort » comme des prostituées volontaires.Les activistes en ont profité pour appeler au retrait de sa publication et à la démission de son auteur. D’après Vank, 12 000 personnes ont déjà signé une pétition en ligne en la matière, et plus de 80 % d’entre elles n’étaient pas de nationalité sud-coréenne.L’université prestigieuse américaine, quant à elle, a affirmé dans un e-mail à Vank que la liberté académique comprenait toutes les polémiques qui peuvent parfois être désagréables, et qu’il s’agissait d’une opinion personnelle de Ramseyer. Un message qui sous-entend qu’elle n’interviendra pas dans cette affaire.Par ailleurs, l’association des ressortissants sud-coréens dans l’Etat du Massachusetts prévoit d’organiser une manifestation devant Harvard le 1er mars, le jour du soulèvement du peuple coréen contre la colonisation japonaise.