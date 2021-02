Photo : YONHAP News

Le regdanvimab (CT-P59) est le premier traitement candidat sud-coréen contre le COVID-19 à avoir reçu l’autorisation, encore conditionnelle, de mise sur le marché de l’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS). Il a été développé par le groupe Celltrion.Le gouvernement a acheté ce traitement par anticorps monoclonal et commencé aujourd’hui à le distribuer aux établissements de soins médicaux du pays.Le CT-P59 peut être appliqué en principe aux patients qui ont les premiers symptômes de la maladie sept jours au maximum avant son utilisation et qui ne sont pas sous oxygène. Ils doivent tout de même être âgés de 60 ans et plus et avoir des maladies chroniques comme l’hypertension ou le diabète.