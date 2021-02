Le président du Parlement achève sa visite de neuf jours au Moyen-Orient

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale Park Byeong-seug est sur le chemin du retour après une tournée de neuf jours au Moyen-Orient. Aux Emirats arabes unis (EAU), d'abord, il a rencontré le prince héritier Mohammed bin Zayed Al Nahyan et le président du Conseil national fédéral Saqr Ghobash Saeed Al Marri.Les interlocuteurs ont partagé l’idée de relever d’un cran la coopération entre Séoul et Abou Dabi, en mettant l’accent sur la centrale nucléaire de Barakah, construite avec des technologies sud-coréennes, et l'unité Akh déployée aux EAU. A la proposition de Park pour la participation conjointe aux projets des centrales nucléaires dans un pays tiers, le prince héritier a répondu qu’il n’y avait pas de limite au développement des relations bilatérales.L’occupant du perchoir a poursuivi sa démarche économique à Bahreïn. Pendant sa visite, il s’est entretenu avec les trois dignitaires les plus puissants du pays, à savoir le roi Hamad ben Issa Al-Khalifa, le prince héritier Salman ben Hamad Al-Khalifa et la présidente du Conseil des représentants Fawzia bint Abdullah Zainal.Le haut fonctionnaire sud-coréen a souhaité l’engagement des entreprises de son pays dans les trois principaux plans d’infrastructures de Barheïn, ce à quoi le roi s’est montré positif. Le prince bahreïnien, quant à lui, s’est déclaré prêt à élargir la collaboration avec la Corée du Sud dans divers domaines.Cette tournée a été organisée à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation des EAU et de l’indépendance de Bahreïn.