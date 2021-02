Cheongwadae : le premier secrétaire de Moon Jae-in aux affaires civiles a bien présenté sa démission

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a confirmé aujourd’hui la rumeur selon laquelle le premier secrétaire de Moon Jae-in aux affaires civiles Shin Hyun-soo avait exprimé son intention de démissionner. Il a été nommé à ce poste il y a à peine un mois.Selon les explications de la présidence, un désaccord entre Shin et le nouveau ministre de la Justice Park Beom-kye sur les récentes nominations de hauts responsables du Parquet en est à l’origine. Des nominations contestées aussi par le procureur général Yoon Seok-youl. Le conseiller présidentiel avait proposé sa médiation entre Yoon et le garde des sceaux. Mais avant même la fin de la coordination, celui-ci a unilatéralement annoncé la liste de ses choix. C’était le 7 février.La Maison bleue a toutefois coupé court à l’allégation selon laquelle il y avait eu un conflit interne au sein même du secrétariat aux affaires civiles, entre Shin et l’un de ses adjoints proche du ministre de la Justice.Ancien procureur, le conseiller démissionnaire est considéré comme l’homme de la situation pour régler la crise entre le Parquet et son ministère de tutelle, celui de la Justice. Une crise qui dure depuis plus d’un an. Le président de la République cherche à persuader son premier secrétaire de revenir sur sa décision.