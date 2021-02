Lee Soo-hyuck : Washington coordonnera sa future politique nord-coréenne avec Séoul

Photo : YONHAP News

La nouvelle administration américaine prépare en ce moment sa propre politique nord-coréenne, différente de celle menée par sa prédécesseure. Or, selon l’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis, l’équipe de Joe Biden se concertera et coordonnera avec la Corée du Sud avant de la finaliser.Lee Soo-hyuck a tenu ces propos hier lors d’un échange en visioconférence avec les correspondants sud-coréens basés aux USA. Il a alors précisé que le nouveau gouvernement de Washington considérait lui aussi le nucléaire nord-coréen comme un dossier prioritaire et urgent.A ce propos, la Maison blanche avait déjà annoncé le mois dernier qu’elle adopterait une nouvelle stratégie en étroite consultation avec les alliés des Etats-Unis.L’ambassadeur a aussi affirmé que l’administration Biden cherchait à rétablir les relations avec ses alliés et que son engagement envers l’alliance avec Séoul avait été confirmé à plusieurs reprises, notamment lors du premier entretien téléphonique entre Moon Jae-in et le successeur de Trump.On a par ailleurs appris que la nouvelle politique de Washington vis-à-vis de Pyongyang porterait aussi sur les droits de l’Homme et qu’elle serait décidée avant longtemps.