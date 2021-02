Photo : YONHAP News

Les deux principaux indices de la Bourse de Séoul avancent toujours en sens contraire, ce mercredi, mais la tendance s'est inversée par rapport à hier. Ainsi, le Kospi, l’indice de référence, part à la baisse après trois jours de hausse continue. Il cède 0,93 % pour finir à 3 133,73 points. Le Kosdaq, de son côté, gagne 0,21 % à 979,77 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 338,69 wons (+3,55 wons) et le dollar américain 1 107,5 wons (+7,4 wons).