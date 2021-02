COVID-19 : la campagne de vaccination a débuté en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

C’est le jour J. La Corée du Sud vient de lancer sa campagne de vaccination contre le COVID-19, un an et 37 jours après le premier cas confirmé du virus dans le pays, le 20 janvier 2020.Selon l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA), les premières inoculations du vaccin AstraZeneca ont commencé ce matin, dès 9h, simultanément dans 1 915 centres de santé publique ou médicalisés de long séjour comme les Ehpad, à travers tout le territoire. Quelque 310 000 employés et résidents de ces établissements, tous âgés de moins de 65 ans, sont éligibles pour cette première étape. Jusqu’à hier, 93,7 % d’entre eux ont accepté de se prêter au jeu.Les premiers lots du vaccin ont été fabriqués par le sous-traitant sud-coréen du groupe anglo-suédois, SK Bioscience, dans son usine à Andong, à environ 200 km au sud-est de Séoul. Il s’agit de quelque 1 500 000 doses, soit une quantité suffisante pour vacciner 750 000 personnes, deux doses étant requises par individu.Qui est la première personne à avoir été vaccinée au pays du Matin clair ? Il s’agit d’une employée d’un Ehpad situé au nord de Séoul. Même si les autorités ont décidé de ne pas désigner quelqu’un de particulier, préférant mettre l’accent sur la simultanéité, c’est bien cette infirmière de 61 ans qui a ouvert le bal puisqu’elle a reçu le vaccin un quart d’heure avant le début officiel du programme.En ce premier jour, près de 5 260 individus sont concernés. Par ailleurs, la vaccination avec le produit de Pfizer devrait débuter dès demain.Le président de la République n’a pas manqué de veiller sur ce début de campagne. Moon Jae-in s’est rendu ce matin au centre de santé publique de l’arrondissement de Mapo, à Séoul, où la patronne de la KDCA, Jeong Eun-kyeong, lui a rendu compte du programme vaccinal. Il a assisté à l'inoculation de Kim Yun-tae, le président de l’hôpital Nexon de rééducation médicale pour enfants de la Fondation Prume. Ensuite, le chef de l'Etat a fait le tour des salles d’attente, de préparation des vaccins et de surveillance des effets secondaires, entre autres.Grâce à cette campagne, la Corée du Sud espère inoculer plus de 36 millions de personnes, soit 70 % de sa population, jusqu'au mois de septembre, avec l'objectif d'atteindre l'immunité collective d’ici novembre.