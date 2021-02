COVID-19 : les premières doses du vaccin de Pfizer attendues aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Alors que la campagne de vaccination anti-COVID a débuté ce matin avec le produit d’AztraZeneca, l’avion transportant la première livraison du vaccin Pfizer doit atterrir cet après-midi à l’aéroport international d’Incheon.Ces lots seront acheminés directement vers cinq centres de vaccination, donc sans transiter par le centre logistique à Icheon, contrairement à ceux de la firme anglo-suédoise.Il s’agit d’un volume de 117 000 doses, soit une quantité suffisante pour inoculer 58 500 personnes. Le pays a pu s’en procurer auprès du laboratoire américain dans le cadre de l’initiative multilatérale COVAX Facility.L’injection est programmée dès demain. Elle débutera dans le Centre de vaccination national, installé dans l’enceinte du Centre médical national (NMC). En bénéficieront 300 professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre le coronavirus dans la métropole de Séoul, y compris 199 employés du NMC. A partir du 3 mars prochain, elle s’étendra aux quatre centres de vaccination régionaux.Comme le produit de Pfizer nécessite un stockage à très basse température, à savoir -70°C, son inoculation est d’abord confiée aux centres en mesure d’assurer une telle gestion. Ensuite, il sera livré progressivement à partir du 8 mars à 82 autres établissements.La vaccination devrait s’achever d’ici le 20 mars prochain pour quelque 55 000 membres des équipes médicales chargées de traiter les patients infectés par le virus. Parmi les cinq vaccins anti-COVID attendus en Corée du Sud, c’est celui de Pfizer qui s’est avéré le plus performant en matière de prévention, selon les résultats des essais cliniques.Par ailleurs, l’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) a déclaré aujourd’hui qu’il était raisonnable d’autoriser l’utilisation du vaccin de Pfizer, baptisé « COMIRNATY », chez les personnes âgées de 16 ans ou plus. C’est la conclusion qu’elle a tirée de la deuxième réunion d’expertise sur ce sujet, organisée hier par la commission centrale de délibération des affaires pharmaceutiques, un organe consultatif placé sous sa tutelle.