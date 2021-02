La justice américaine ordonne à Pyongyang de verser 2,3 milliards de dollars pour la saisie de l’USS Pueblo

Photo : YONHAP News

La cour de district des Etats-Unis pour le district de Columbia viennent d’ordonner à la Corée du Nord de payer 2,3 milliards de dollars d’indemnités aux victimes de la capture du navire espion USS Pueblo en 1968.Selon les informations relayées par la Voix de l’Amérique et l’agence AFP, le tribunal a rendu un verdict en ce sens à l’issue d’un procès civil intenté par 171 marins survivants et leurs proches en 2018 contre le pays communiste. Les juges ont reconnu les souffrances physiques et mentales que les plaignants ont dû endurer pendant et après leur arrestation.Pour rappel, le 23 janvier 1968, l'USS Pueblo a été saisi par Pyongyang alors qu’il recueillait des renseignements en mer de l’Est, à 40 km des côtes nord-coréennes. Sur les 83 marins à bord, un est décédé et les autres ont été mis en liberté après une détention de près d’un an.Cependant, comme le procès s’est déroulé en l’absence de représentants du régime, il est hautement probable que celui-ci ne réponde pas à cette sentence.Mais de l’avis des observateurs, il se peut que Washington prenne de nouvelles mesures juridiques en s’appuyant sur ce jugement, telles que des tentatives de saisie d’actifs nord-coréens à l’étranger.