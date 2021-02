COVID-19 : le gouvernement maintient le niveau actuel de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures a franchi de nouveau le seuil des 400 en Corée du Sud, à savoir 406 : 382 infections locales et 24 importées.C’est la province de Gyeonggi qui compte le plus grand nombre de contaminations supplémentaires avec 135 patients, suivie de Séoul (129), la province de Gyeongsang du Nord (23), celle de Jeolla du Nord (15), et Incheon (14).Le dernier bilan porte le total cumulé des cas positifs au coronavirus à 88 922 et celui des décès à 1 585, ce qui revient à un taux de mortalité de 1,78 %.Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement prolongerait de deux semaines le niveau actuel de distanciation sociale : le niveau 2 dans la région métropolitaine de Séoul et 1,5 dans les autres régions. Dans la foulée, il a prévu le maintien de l’interdiction des rassemblements de plus de quatre personnes et des horaires d’ouverture réduits pour les commerces.Chung Sye-kyun a expliqué que le pays n’avait certes pas connu la recrudescence tant redoutée après les congés de Seollal, le Nouvel an lunaire, mais que la situation n’était pas encore stable en raison de nouveaux clusters sporadiques.Alors qu’un nouveau protocole sanitaire devrait entrer en vigueur le mois prochain pour une prévention plus durable, le chef du gouvernement s’est engagé à préparer étape par étape la refonte du dispositif actuel en fonction de l’évolution de la situation.Chung a ajouté que l’heure était désormais à la vaccination. Et de promettre que l’exécutif mobiliserait tous ses efforts afin que l’ensemble des citoyens puissent reprendre une vie normale.