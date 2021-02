La Corée du Nord envisage de garantir l’autonomie des entreprises

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a examiné hier les moyens de garantir juridiquement les activités autonomes de production et de gestion des entreprises.D’après l’information relayée aujourd’hui par l’agence de presse officielle du pays communiste (KCNA), les membres du cabinet ont mené une discussion en ce sens, par visioconférence. Cette réunion a eu lieu pour la mise en œuvre des objectifs définis lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs et la 2e réunion plénière du 8e Comité central du parti au pouvoir.Au cours de cette assise présidée par le Premier ministre Kim Tok-hun, le vice-Premier ministre Pak Jong-gun, qui est également président du comité chargé de la planification nationale, a souligné la nécessité de jeter la base juridique visant à assurer l’autonomie des compagnies.Il a été également question d’améliorer le « système de responsabilisation des entreprises socialistes », notamment dans les secteurs de la métallurgie et de la chimie. Les participants envisagent de verser, de manière intensive, les facteurs de production aux usines et aux firmes concernées, de régler leurs problèmes d’ordre technique et de faciliter leur gestion conformément au dit système, qui reflète une partie du principe de l’économie de marché.