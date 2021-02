En déplacement à Busan, le président Moon prône le rééquilibrage régional

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est rendu hier à Busan pour assister à la réunion où il s’est briefé sur la stratégie d’aménagement de la « mégapole du Sud-est ». C’est son premier déplacement dans cette 2e ville du pays depuis février 2020, à deux mois des législatives.Pour Moon Jae-in, il s’agit de sa 11e visite de terrain dans le cadre de son vaste plan de relance économique baptisé « New Deal à la coréenne », et de la seconde au titre de sa tournée pour veiller sur le volet du rééquilibrage régional de ce projet.Dans son discours, le locataire de la Maison bleue a appelé la ville de Busan, celle d’Ulsan et la province de Gyeongsang du Nord à fédérer leurs forces, soulignant que le défi de constituer une mégapole qui compterait, d’ici 2040, 10 millions d’habitants et représenterait 490 000 milliards de wons, soit 3,5 milliards d’euros, n’est pas impossible. Il a affirmé sa volonté d’en faire un des deux grands axes du développement national en tant que contrepoids de Séoul.Dans la foulée, le président Moon a visité le terrain dédié à la construction d’un nouvel aéroport international sur l’île de Gadeok. Il a précisé qu’un projet de loi spécial était en préparation à cette fin, tout en prenant en compte le dossier sous tous ses aspects, non seulement économique, mais aussi écologique et sécuritaire. Le chef de l'Etat était accompagné d’hommes-clés de son gouvernement et du Minjoo, le parti au pouvoir.L’opposition ne voit pas d’un bon œil cette visite qu’elle juge « électoraliste », en amont des élections partielles d’avril prochain à la mairie de Busan et à celle de Séoul.