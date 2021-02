IISS : la Corée du Nord détiendrait plus de huit ICBM

Photo : YONHAP News

L’Institut international pour les études stratégiques du Royaume-Uni (IISS) a estimé à au moins huit le nombre de missiles balistiques intercontinentaux que détient la Corée du Nord.C’est ce qu’on apprend d’un rapport récemment publié par l’IISS, cité par Radio Free Asia (RFA). Le document a cependant précisé que l’état de développement du nouveau type d’ICBM nord-coréen, « Hwasung 16 », dévoilé en octobre dernier par le pays communiste, était « incertain ». Et d’ajouter que ces engins pourraient transporter des ogives nucléaires mais qu’il n’y avait pas de preuve décisive démontrant que Pyongyang les a produits avec succès.Concernant d’autres équipements de l’armée du royaume ermite, le texte a estimé à plus de 3 500 le nombre de chars stratégiques (MBT), à environ 5 500 celui de lance-roquettes multiples, à 75 celui de sous-marins et à 545 celui d’avions de combat.Quant aux effectifs militaires, Pyongyang totaliserait un total de 1,28 million de militaires, à savoir 1,1 million dans l’armée de terre, 60 000 dans la Marine et 110 000 dans l’armée de l’air, ainsi que 10 000 « agents stratégiques » maniant les missiles balistiques.