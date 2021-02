COP26 : les Blackpink désignées ambassadrices

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Blackpink a été nommé ambassadeur de la 26e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26), prévue en novembre à Glasgow, au Royaume-Uni. D’après l’annonce faite par son agence YG Entertainment, la cérémonie de sa nomination a eu lieu, hier, à la résidence de l’ambassadeur britannique en Corée du Sud.A cette occasion, le girls band a reçu une lettre du Premier ministre britannique Boris Johnson lui demandant, avec sa nation, pays président de la COP26, de faire des efforts pour sensibiliser davantage le public aux problèmes liés au réchauffement climatique.Pour rappel, Blackpink avait produit, conjointement avec l’ambassade du Royaume-Uni à Séoul, un clip vidéo intitulé « Climate Action in Your Area #COP26 » consistant à présenter la conférence et rappeler la gravité du changement climatique.Ce clip a été présenté au Sommet de l’ambition climatique 2020, coorganisé le même mois par la France, les Nations unies et le Royaume-Uni.