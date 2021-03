Financement des GIs : Séoul et Washington trouvent un accord de principe

Photo : YONHAP News

Après deux ans de négociations, la Corée du Sud et les Etats-Unis se sont finalement mis d’accord sur le partage des coûts de défense conjoints, portant notamment sur le déploiement des GIs dans la partie sud de la péninsule.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les deux pays sont parvenus à un accord de principe à l'issue des discussions bilatérales organisées entre vendredi et dimanche, à Washington. Toutefois, ils n’ont pas livré plus de détails sur son contenu.Chaque partie doit désormais rédiger un rapport interne et une annonce officielle avant de parapher le document en attendant la signature officielle. Ce processus devrait se dérouler sans difficulté compte tenu du fait que l’administration Biden accorde une grande importance au renforcement de l’alliance entre Séoul et Washington et à une rapide conclusion des négociations sur le partage des frais militaires conjoints.Rappelons que le précédent accord de principe, portant sur une augmentation de 13 % de la contribution de Séoul, avait été rejeté par le président américain d’alors, Donald Trump.Selon le Wall Street Journal, le nouvel accord sera valable cinq ans, à savoir jusqu’en 2026, comme le souhaitait le gouvernement sud-coréen. Les deux alliés pourront ainsi éviter des tensions inutiles liées à son renouvellement, qui se fait actuellement sur une base annuelle.