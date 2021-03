Début de l’exercice militaire conjoint Corée-USA

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis donnent aujourd'hui le coup d'envoi de leur exercice militaire conjoint du premier semestre. Il se poursuivra jusqu’au 18 mars prochain.Compte tenu de la progression de l’épidémie de COVID-19, les autorités militaires des deux pays ont décidé de réduire son ampleur au minimum. Par conséquent, le nombre de soldats américains déployés sera moins important que les années précédentes, pour atteindre environ 1 000 effectifs.Il s’agit d’un exercice de poste de commandement simulé par ordinateur (CPX) visant à se défendre face à une provocation nord-coréenne. Par conséquent, le test complet de capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement conjoint qui exercera le contrôle des opérations en temps de guerre (Opcon) est de nouveau reporté. Les deux alliés se contenteront d’organiser une répétition partielle permettant au commandant sud-coréen de diriger une opération dans le cadre de ce commandement.La visite des secrétaires d’Etat et à la Défense américains en Corée du Sud, prévue les 17 et 18 mars prochains, les deux derniers jours de l’exercice, sera l'occasion d'aborder le transfert de l’Opcon de Washington vers Séoul.Les regards se tournent désormais vers la Corée du Nord, qui a fait de l’arrêt des manœuvres conjointes sud-coréano-américaines une condition préalable à l’amélioration de ses relations avec Washington. La réaction de Pyongyang pourrait donner un indice sur l’évolution de la situation dans la péninsule coréenne.