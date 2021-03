Spéculation immobilière : le gouvernement promet la tolérance zéro contre les employés de LH si les soupçons sont avérés

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a publié hier un communiqué à la population au sujet de l’immobilier. A cette occasion, Hong Nam-ki a réaffirmé sa volonté d’appliquer une politique de tolérance zéro dans le cas où les soupçons de spéculation immobilière qui pèsent sur des employés de la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH) se confirmaient.Le gouvernement s’est ensuite engagé à élaborer des mesures destinées à prévenir cette pratique illicite, comme l’encadrement et la déclaration préalable des investissement fonciers par les employés de LH. La responsabilité de la société étatique sera également engagée dans le cas où des dérives sont commises par l’un de ses employés.Dans la foulée, Hong, qui est aussi ministre des Finances, a annoncé trois mesures destinées à restaurer la confiance de la population dans la politique immobilière. La première consiste à mettre en place dans les délais prévus le plan d'offre de logements massive annoncé le 4 février dernier. Dans ce cadre, quelque 830 000 nouvelles habitations seront construites en collaboration avec le secteur privé et les collectivités locales concernées.Deuxièmement, les autorités publiques sont déterminées à éradiquer toute pratique illégale perturbant le marché immobilier, dont la spéculation, la connivence et la manipulation des prix du marché.Parallèlement, des efforts seront déployés afin de se doter des moyens nécessaires pour mettre en œuvre la politique immobilière.Et le vice-Premier ministre n’a pas oublié d’ajouter que toutes les mesures seront examinées régulièrement et que les citoyens seront briefés minutieusement tous les quinze jours.