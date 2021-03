NIS : près de 40 000 smartphones piratés via une fausse application de banque en ligne

Photo : YONHAP News

Quelque 40 000 smartphones abonnés aux opérateurs de télécommunication sud-coréens ont été piratés via une fausse application mobile de banque en ligne. C’est ce qu’a fait savoir samedi dernier le centre pour la cybersécurité, placé sous la tutelle du Service national du renseignement (NIS).Les informations liées aux appels téléphoniques et messages des utilisateurs ayant téléchargé cette application conçue par un groupe de hackers ont ainsi été piratées et certains portables mis sur écoute.Des mesures d’urgence ont été prises pour corriger les appareils concernés grâce à la coopération avec une société de sécurité informatique.Cependant, le NIS a décidé de révéler cette affaire face à la multiplication des tentatives de piratage par le même groupe. Il a également appelé les utilisateurs à rester vigilants et à télécharger des applications de manière sécurisée face aux risques de cybersécurité, tout en utilisant régulièrement un antivirus.