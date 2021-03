71e Berlinale : Hoon Sang-soo remporte le prix du meilleur scénario

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen Hong Sang-soo a remporté l’Ours d’argent du meilleur scénario pour « Introduction » au 71e Festival international du film de Berlin, qui s’est clos vendredi dernier en Allemagne. C’est la deuxième année consécutive que le réalisateur est récompensé par ce festival, après l'Ours d'argent de la meilleure réalisation pour son oeuvre précédente, « La Femme qui s’est enfuie ».« Introduction », son 25e long métrage, raconte l’histoire de Young-ho, un jeune homme qui part à la recherche de ses parents et de sa petite amie.Jusqu'ici, Hong a été invité à cinq reprises à la compétition de la Berlinale, depuis 2008 avec « Nuit et Jour ». En 2017, Kim Min-hee, sa muse et compagne, s'est vu décerner l'Ours d'argent de la meilleure actrice pour sa performance dans le film « On the Beach at Night Alone ».