Grammy Awards : BTS se produira lors de la cérémonie le 15 mars

Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys, nommés aux Grammy Awards, se produiront lors de cette prestigieuse cérémonie qui se déroulera le 15 mars prochain aux Etats-Unis.Sur la programmation officielle de sa 63e édition dévoilée par la Recording Academy, le boys band sud-coréen figure aux côtés de Cardi B, Billie Eilish, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles ou encore Taylor Swift.Ainsi, le septuor dirigé par RM deviendra le premier artiste ou groupe de k-pop nommé et invité à se produire lors de cette cérémonie qui fait rêver tous les musiciens du monde entier.BTS a par ailleurs été désigné « meilleure star pop pour l’année 2020 » selon Billboard. Etabli depuis 1981, cette liste désigne chaque année la star qui a marqué le plus le milieu de la musique pop, en tenant compte de plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs.Selon le magazine américain, le groupe sud-coréen est le premier artiste asiatique capable de rivaliser avec les superstars anglophones aux Etats-Unis, surmontant la barrière linguistique.Parmi les lauréats des années précédentes, on peut citer Adele (2011), Beyoncé (2015), Justin Bieber (2016), Ed Sheeran (2017), Drake (2018) et Ariana Grande (2019).