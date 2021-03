Une équipe d'investigation intergouvernementale sera créée pour lutter contre la spéculation immobilière des fonctionnaires

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a ordonné, ce matin, le lancement d’une équipe d’enquête intergouvernementale dans le but de faire rapidement toute la lumière sur des soupçons de spéculation immobilière pesant sur certains cadres et employés de la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH).Selon Chung Sye-gyun, il s’agit d’un acte de trahison vis-à-vis de la population commis par une organisation publique créée dans le but de stabiliser le marché immobilier.Différents organismes concernés, dont le fisc et la commission des services financiers (FSC), participeront à l’équipe spéciale afin de permettre aux enquêteurs d’accéder aux informations nécessaires pour déceler toutes sortes de pratiques illicites.Selon le chef du gouvernement, la spéculation immobilière fait partie des principaux domaines d’investigation de la police. Chung a ainsi demandé aux enquêteurs de concentrer toutes leurs capacités sur l’investigation en faisant preuve de détermination.