Journée internationale des femmes : Moon Jae-in s'engage à rendre la société plus égalitaire

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des femmes. Le thème cette année est le leadership féminin. A cette occasion, le président de la République s’est exprimé via ses réseaux sociaux. Selon Moon Jae-in, une société dans laquelle les femmes peuvent travailler davantage sans rupture professionnelle bénéficiera d'une relance plus rapide et résiliente. Et de déplorer que la situation sud-coréenne en la matière laisse à désirer.Le chef de l'Etat s'est ensuite engagé à faire du gouvernement un bon exemple de l'égalité des sexes, de sorte que les citoyennes puissent jouer un rôle de leader doté des mêmes droits que leurs collègues masculins dans tous les secteurs de la société.Qui plus est, le locataire de la Maison bleue en a profité pour exprimer sa profonde gratitude à toutes ses ancêtres, dont les « wianbu » qui ont enduré les difficultés de l’histoire moderne de la péninsule coréenne. Moon a également souligné les efforts considérables déployés par les femmes dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.De l’autre côté du 38e parallèle, la Corée du Nord a mis en avant le rôle des femmes dans le développement du régime, toujours à l'occasion de cette journée dédiée aux femmes du monde entier.Le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, a écrit que le parti accordait une grande confiance à l'égard des citoyennes du pays, qui devraient se consacrer à la construction d'une nation plus riche et plus puissante.Le quotidien du pays communiste a également souligné la présence de femmes combattantes révolutionnaires dans des domaines aussi variés que la politique, l’économie, les sciences, la médecine ou l’agriculture.