COVID-19 : un isolement de deux semaines pour les animaux de compagnie testés positifs

Photo : Getty Images Bank

Un chat séjournant avec son maître infecté par le COVID-19 a été testé positif à son tour le 4 mars dernier. Il s’agit du septième cas de la maladie impliquant un animal de compagnie rapporté en Corée du Sud.D’après l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des Etats-Unis, aucune preuve n'atteste pour l'heure du moindre danger de ces bêtes pour les humains. Les spécialistes expliquent d’ailleurs qu’il n’existe aucun cas avéré de transmission du coronavirus d’un animal de compagnie vers l’Homme.Cependant, les autorités sanitaires sud-coréennes imposent une quarantaine de deux semaines aux chiens et aux chats ayant contracté la maladie. Leur isolement est levé si un nouveau test PCR donne un résultat négatif. Jusqu’à présent, aucune mort n’a été signalée parmi les animaux infectés.