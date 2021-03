Photo : YONHAP News

Son Heung-min a établi un nouveau record en Premier League. L'attaquant de Tottenham Hotspur a effectué une passe décisive à son coéquipier Harry Kane dans la seconde période du match qui opposait son club à Crystal Palace, hier, au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Les Spurs ont remporté la rencontre 4 à 1.Le sud-Coréen cumule désormais 16 passes décisives et 14 combinaisons de buts avec le footballeur britanique cette saison, battant le record détenu par Alan Shearer et Chris Sutton pour Blackburn lors de la saison 1994-95.Son et Kane ont échangé 34 buts au cours de leur carrière, deux buts seulement derrière le record de tous les temps en Premier League, détenu par Didier Drogba et Frank Lampard pour Chelsea.