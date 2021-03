Sondage : Yoon Seok-youl en tête parmi les plus présidentiables

Photo : YONHAP News

L'ancien procureur général Yoon Seok-youl s'est hissé en tête dans un sondage sur la prochaine présidentielle.En effet, l'Institut de recherche de l’opinion publique (KSOI) a mené une enquête vendredi, au lendemain de sa démission, auprès des 1 023 adultes sud-coréens pour la chaîne de radio TBS.Selon les résultats, Yoon ressort comme le candidat favori avec 32,4 % des soutiens, soit 17,8 points de plus par rapport au sondage réalisé le 22 janvier. Viennent ensuite le gouverneur de la province du Gyeonggi, Lee Jae-myung (24,1 %) et le chef du parti au pouvoir, Lee Nak-yon (14,9 %).Précisions : Yoon Seok-youl a bénéficié du fort soutien des sympathisants du Parti du Pouvoir du Peuple (67,7 %), la première formation d'opposition, et de l’ensemble des conservateurs (50,9 %). Les sondés âgés de plus de 60 ans et les quinquagénaires se sont montrés favorables à sa candidature avec respectivement 45,4 % et 35,3 % d'opinions favorables. Sa cote de popularité a dépassé les 35 % à Séoul (39,8 %), à Daejeon, Sejong et dans le centre du pays (37,5 %), et enfin à Daegu et dans la province du Gyeongsang du Nord (35,3 %), la région la plus conservatrice du pays.D'après le KSOI, les résultats du sondage montrent que désormais, Yoon est perçu comme un homme politique potentiel et confirmé, et reflètent les attentes des électeurs de l'opposition.Quant aux propos que l’ex-patron des procureurs a adressés lors de sa démission, évoquant la « destruction de l'esprit constitutionnel et du système de l'Etat de droit », 56,6 % des sondés ont exprimé leur consentement, tandis que 37,6 % ont désapprouvé cette critique.Le taux de fiabilité de cette enquête est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.