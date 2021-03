La Corée du Sud excelle dans 69 produits industriels

Photo : KBS News

Selon l'Institut de recherche sur le commerce international, rattaché à l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita), 69 produits sud-coréens se sont emparés du marché mondial en 2019, et le pays du Matin clair s'est classé au 11e rang en matière d'exportations. Il s'agit d'une hausse de deux crans sur un an et du plus haut niveau jamais enregistré depuis que ce classement a vu le jour en 2002.Selon l'institut, la Corée du Sud est arrivée en tête sur 69 articles en 2019, soit sept de plus que l’année précédente. 16 articles ont fait leur apparition dans la liste, et neuf ont été détrônés.Par secteur, 65,2 % de ce palmarès sud-coréen sont occupés par la chimie, avec 27 articles, dont le sel d'acide oxo-métallique (1,96 milliard de dollars d'exportations), et l'industrie sidérurgique et des métaux non ferreux, avec 18 articles dont la tôle d'acier laminée à chaud (1,63 milliards).Parmi les nouveaux entrants figure le disque électronique SSD, un dispositif de mémoire à semi-conducteurs à l'état solide, dont les exportations du pays du Matin clair ont atteint 4,71 milliards de dollars en 2019 pour dépasser les 10 milliards de dollars en 2020. 47억1천만달러?La Chine arrive en tête du nombre de produits qui dominent le marché mondial (1 759), suivie par l'Allemagne (654) et les Etats-Unis (520).La concurrence entre les trois pays de l’Asie du Nord-est a été féroce. Parmi les neufs produits sud-coréens détrônés, Pékin a repris le flambeau pour quatre d’entre eux. Et Tokyo s'est classé au 2e rang pour 12 des 69 segments où Séoul reste en tête.