COVID-19 : le niveau 2 de distanciation sociale est maintenu à Séoul et dans ses environs

Le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines le niveau actuel de distanciation sociale : le niveau 2 dans la région métropolitaine de Séoul et 1,5 dans les autres régions.En revanche, l’interdiction des rassemblements privés de plus de quatre personnes s’est assouplie. Par exemple, le nombre maximum de participants passe à huit personnes si la réunion comprend des enfants âgés de moins de six ans ou si les personnes réunies ont un lien parental direct.Les autorités sanitaires ont ainsi opté pour le statu quo, estimant que la troisième vague de l’épidémie de COVID-19 n’était pas encore maîtrisée. En effet, le nombre de nouveaux patients identifiés par jour avait dépassé le seuil des 400 la semaine dernière, soit une hausse de 56 infectés par rapport à la semaine précédente. La zone métropolitaine compte à elle seule plus de 300 cas quotidiens.Le risque de propagation est jugé préoccupant dans un contexte où le taux de reproduction est supérieur à 1, ce qui signifie que l’épidémie s'accélère.Le gouvernement appelle donc au respect strict des mesures sanitaires afin d’éviter l’arrivée d’une quatrième vague, compte tenu de la multiplication des déplacements au printemps et de la propagation des variants.Ce lundi, le nouveau bilan des contaminations fait état de 382 cas en l’espace de 24 heures. Il est ainsi retombé en dessous de 400, mais cette diminution s’expliquerait par le nombre moins élevé de dépistages le weekend et les jours fériés.