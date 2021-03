Pyongyang reste sans réponse malgré plusieurs tentatives de dialogue de la part de Washington

Photo : YONHAP News

La nouvelle administration Biden aurait tenté à plusieurs reprises de contacter la Corée du Nord depuis mi-février, déployant divers moyens de communication, sans succès pour le moment. C’est ce qu’a fait savoir samedi l’agence de presse Reuters, citant un haut fonctionnaire américain sous couvert d’anonymat.Cette absence de réponse laisse entendre que Pyongyang préférerait pour l’heure observer la situation, alors que le dialogue avec Washington est rompu depuis plus d'un an.A ce propos, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré avoir été informé à l’avance d’une telle situation par son allié, avec qui Séoul échange étroitement sur le pays communiste.Depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison blanche, la politique nord-coréenne des Etats-Unis fait l’objet d’une réévaluation qui prendra fin dans les jours à venir, selon Sung Kim, secrétaire d'Etat adjoint par intérim pour les affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique.Il faut savoir que le régime de Kim Jong-un restreint au maximum tout contact avec l’extérieur depuis la fermeture de ses frontières sur fond de propagation du COVID-19 dans le monde.Afin de voir le royaume ermite éventuellement sortir du silence, il faudra sans doute patienter jusqu’à la fin de l’exercice militaire conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, actuellement en cours, même s’il s’agit d’un exercice de poste de commandement simulé par ordinateur (CPX).