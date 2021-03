Mouvement pro-démocratie en Birmanie : plusieurs initiatives de soutien en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Alors que les manifestations se poursuivent en Birmanie, provoquant la mort d’au moins 14 personnes hier parmi les protestataires, des initiatives soutenant la mobilisation contre le coup d'Etat se multiplient en Corée du Sud.Quatre moines de l’ordre bouddhiste Jogye, des étudiants birmans et des activistes ont défilé ensemble vendredi entre l’ambassade de Birmanie à Séoul et le bureau sud-coréen du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme (HCDH). Tout au long des 6 km du parcours, les participants se sont prosternés à chaque pas, et ce durant six heures.Par ailleurs, quelque 700 citoyens ont participé à une collecte de dons afin de soutenir les opposants à la junte militaire en Birmanie. Le montant a dépassé 70 millions de wons, soit un peu plus de 51 600 euros.De leur côté, les autorités sud-coréennes ont décidé de permettre aux Birmans résidant dans le pays de prolonger exceptionnellement leur titre de séjour. Cette mesure qui entre en vigueur aujourd’hui concernera quelque 25 000 individus.Parallèlement, Séoul a interdit toute exportation de matériel destiné à réprimer les manifestants, comme le gaz lacrymogène, tout en suspendant ses échanges en matière de défense et la formation réservée aux militaires et aux agents de police birmans. Enfin, il va passer en revue le projet de développement d’une valeur de 90 millions de dollars lancé dans le cadre de la coopération bilatérale.