OCDE : la Corée du Sud au 10e rang mondial en termes de PIB malgré le COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Malgré la contraction économique due au COVID-19, l'économie sud-coréenne a réalisé une belle performance l'an dernier, pour regagner la 10e place mondiale.Selon les statistiques rendues publiques aujourd'hui par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le produit intérieur brut (PIB) nominal sud-coréen a atteint, en 2020, 1 624 milliards de dollars. Le pays du Matin clair est ainsi redevenu la 10e économie de la planète, devançant la Russie, le Brésil et l'Australie qui se sont classés respectivement au 11e, 12e et 13e rang avec 1 403 milliards, 1 394 milliards et 1 333 milliards de dollars.Par ailleurs, la Corée du Sud pourrait se hisser à la 9e place en dépassant le Canada, dont le PIB nominal est pour l'heure estimé à 1 620 milliards de dollars.Ces données ont été calculées sur la base du gain de croissance économique effectif par rapport aux prévisions de l'OCDE, du déflateur du PIB et du taux de change avec le dollar.Le pays du Matin clair s'est classé au 3e rang parmi les 20 premières économies mondiales en termes de taux de croissance, derrière la Chine et la Turquie. En 2020, les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne ont connu une croissance négative avec respectivement -3,5 %, -4,8 % et -5,3 %.L'institution internationale a expliqué la bonne performance de l'économie sud-coréenne notamment par l'efficacité de ses mesures contre la pandémie de coronavirus.