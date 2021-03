Washington appelle Séoul et Tokyo à améliorer leurs relations en évoquant l'accord de 2015 sur les « wianbu »

Photo : YONHAP News

A l’approche de la visite de son chef en Corée du Sud et au Japon, le département d'Etat américain a évoqué pour la première fois l’accord passé entre Séoul et Tokyo en 2015 sur les anciennes femmes de réconfort.Lors d'un récent briefing, son porte-parole a dit saluer les efforts concrets destinés à établir une relation constructive et productive entre les deux pays d’Asie, y compris l’accord bilatéral sur les esclaves sexuelles enrôlées de force par l'armée nippone durant l’occupation.Ned Price a ensuite souligné que l'actuel secrétaire d'Etat, Antony Blinken, qui était secrétaire d'Etat adjoint de 2015 à 2017 sous la présidence de Barack Obama, avait joué un important rôle d’intermédiaire dans la conclusion de l'accord entre Séoul et Tokyo.Ce propos viserait à mettre en avant le message d‘apaisement que le gouvernement sud-coréen avait envoyé à son pays voisin en reconnaissant l’accord sur les « wianbu ».Sung Kim, secrétaire d'Etat adjoint par intérim pour les affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, est allé encore plus loin en exprimant la volonté de son gouvernement de créer une occasion en faveur de la coopération entre ses alliés asiatiques.L’administration Biden semble ainsi donner la priorité à l’amélioration de la relation entre Séoul et Tokyo afin de mettre en garde Pékin et de mieux réagir face au dossier nucléaire nord-coréen.