COVID-19 : baisse du commerce entre la Corée du Sud et les Etats-Unis

Photo : Getty Images Bank

Les échanges commerciaux entre la Corée du Sud et les Etats-Unis se sont contractés en 2020, l'année qui marquait le 8e anniversaire de la signature de l'accord de libre-échange. Une première baisse depuis quatre ans, attribuable notamment aux effets du COVID-19.Selon les données rendues publiques hier par le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, le commerce entre Séoul et Washington a atteint l'an dernier 131,6 milliards de dollars, soit 2,7 % de moins que l'année précédente.En fait, ce chiffre n'avait cessé d'augmenter depuis 2017 pour enregistrer un record en 2019 avec 135,2 milliards de dollars. Or, il est reparti à la baisse en raison du ralentissement économique et de la contraction commerciale dus à la crise sanitaire, mais aussi de la chute des cours pétroliers.Le recul des échanges bilatéraux est pourtant moindre par rapport à celui entre le pays du Matin clair et le reste du monde, qui est de 6,3 %.Plus précisément, les exportations sud-coréennes vers les USA ont progressé l'an dernier de 1,1 % pour s'établir à 74,1 milliards de dollars, grâce aux ventes d'ordinateurs (104,2 %) et de semi-conducteurs (25,3 %). La part de produits « made in Korea » sur le marché américain a représenté 3,3 %, soit 0,2 % de plus sur un an.Les importations en provenance des Etats-Unis ont en revanche diminué de 7,1 % pour atteindre 57,5 milliards de dollars. Une baisse causée notamment par la chute de 40 % des importations de brut. La part des biens américains sur le marché sud-coréen reste inchangée avec 12,3 %, suivis par les produits chinois (23,3 %).La balance commerciale a donc été excédentaire de 16,6 milliards de dollars, soit 5,2 milliards de plus sur un an.Les investissements bilatéraux ont reculé eux aussi. Les investissements sud-coréens dans le pays de l'Oncle Sam sur les premiers trois trimestres 2020 ont atteint 9,56 milliards de dollars, soit une baisse annuelle de 7,6 % en montant transféré et de 12,5 % en montant déclaré.Quant aux investissements dans le sens inverse, ils ont enregistré 5,3 milliards de dollars, soit un recul de 22,6 % en montant déclaré. Selon le ministère, ils se sont déplacés des secteurs conventionnels, tels que les machines de transport, vers les nouvelles industries, dont les semi-conducteurs, l'e-commerce et les services cloud.