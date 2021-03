Le ministère de la Réunification confirme des échanges entre Séoul et Washington au sujet de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Interrogé sur la non-réponse de Pyongyang à plusieurs tentatives de dialogue de la part de Washington, le ministère sud-coréen de la Réunification a confirmé la tenue de discussions préalables entre les autorités diplomatiques de la Corée du Sud et des Etats-Unis.Lors d'un briefing régulier tenu aujourd’hui, sa porte-parole Lee Jong-joo a souligné que les deux alliés maintenaient des échanges étroits tout au long du processus de réévaluation de la politique nord-coréenne américaine, et que Séoul faisait entendre sa voix à travers ces discussions bilatérales.Concernant le silence du royaume ermite face à la tenue de l’exercice militaire sud-coréano-américain qui se déroule depuis le 8 mars dernier, Lee s’est retenue de faire des pronostics sur son intention. Elle a en revanche appelé le Nord à faire preuve de flexibilité face aux efforts déployés par le Sud dans l’établissement du processus de paix dans la péninsule coréenne.Le gouvernement sud-coréen par ailleurs engagé à préparer la deuxième phase des éliminatoires de la zone Asie pour la Coupe du monde de football 2022, qui se tiendra dans le pays du Matin clair, dans le respect des règles de la Fifa et des normes internationales.A ce propos, le ministère de la Réunification a fait part de son souhait d’accueillir la délégation nord-coréenne qui prendra part aux matches de cette phase. Toujours selon sa porte-parole, sa participation est une bonne nouvelle pour les échanges sportifs intercoréens.