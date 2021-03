EAU : début du chargement en combustible du 2e réacteur de la centrale de Barakah

Photo : YONHAP News

Le chargement en combustible du 2e réacteur de la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats arabes unis (EAU), a débuté le 8 mars dernier. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Kepco, la compagnie sud-coréenne d'électricité et principal contractant du projet de construction de cette centrale.Selon elle, cette opération a été exécutée conformément au calendrier du projet, tout comme celle qui portait sur le 1er réacteur en mars 2020. Le pays du Moyen-Orient a accordé le mois dernier la licence d'exploitation pour le 2e réacteur.La Corée du Sud a obtenu en 2009 le contrat de construction pour quatre réacteurs de cette centrale située à 270 km à l’ouest d’Abou Dhabi. Les travaux ont été lancés en juillet 2012.Le premier de ces quatre réacteurs, dont la licence d'exploitation a été livrée en février 2020, entrera en service commercial dans le courant de l'année. La construction des 3e et 4e réacteurs est achevée à 94 % et 87 % respectivement.La centrale de Barakah fournira une puissance totale de 5,6 GW, soit environ un quart des besoins des EAU.