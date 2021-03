Hong Nam-ki : le risque de fuite des capitaux étrangers est faible en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le risque lié à une fuite brutale des capitaux étrangers est jugé faible, car le taux d’intérêt de la dette souveraine de la Corée du Sud est plus élevé que celui appliqué dans d’autres pays affichant la même notation financière.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministre des Finances Hong Nam-ki, dans une réunion interministérielle portant sur l’économie internationale.A cette occasion, le gouvernement s’est engagé à établir une feuille de route destinée à accueillir les étrangers dans les domaines de pointe et les nouvelles industries, notamment concernant le numérique, l’intelligence artificielle et le programme gouvernemental baptisé « Green New Deal ».Selon Hong, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, la situation liée aux flux de capitaux étrangers et aux liquidités en devises étrangères est relativement stable, même si le risque d’instabilité persiste sur le marché financier international notamment en raison de la hausse des taux d'intérêt des obligations d'Etat aux Etats-Unis.En 2020, les investissements directs étrangers (IDE) ont reculé de 11,1 % en glissement annuel pour atteindre 20,75 milliards de dollars dans le pays du Matin clair, alors qu’ils ont chuté de 43 % dans les autres nations.Quant aux investissements directs sud-coréens à l'étranger, ils ont diminué de 14,6 % sur un an pour s’élever à 59,91 milliards de dollars l’an dernier. Enfin, le carnet de commandes des entreprises sud-coréennes a totalisé 35,1 milliards de dollars en 2020, soit le montant le plus important ces cinq dernières années.