Wianbu : des professeurs japonais critiquent la thèse de Ramseyer

Photo : YONHAP News

De plus en plus de voix se lèvent pour dénoncer la thèse du professeur américain Mark Ramseyer, qui a qualifié de « prostituées volontaires » les femmes de réconfort victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée nippone en temps de guerre.Des chercheurs japonais ont rejoint eux aussi ce mouvement de protestation dans un séminaire en ligne organisé à l'initiative de « Fight for Justice », une organisation civique de l'archipel gérant un site web de recherche sur les « wianbu ».Dans cette réunion académique, Yoshiaki Yoshimi, professeur honoraire à l’université Chuo et considéré comme l’un des pionniers chevronnés dans les études des wianbu, a conclu que la thèse de Ramseyer « ne serait pas acceptée comme un article académique ».Le professeur Yoshimi a présenté des circulaires adressées en 1938 à ses unités militaires par l'armée de terre nippone. Selon ces directives, c'est l'armée qui choisit les recruteurs des futures femmes de réconfort et œuvre en collaboration avec la police et la gendarmerie locales pour la mobilisation forcée.Selon l'universitaire japonais, la thèse du professeur de Harvard a donc négligé le fait que la mobilisation était gérée par le gouvernement et l'armée japonaise et que ce système de traite violait les droits de l'Homme.Yoshimi a encore contesté le texte de Ramseyer, qui, s'appuyant sur les documents fournis par Tokyo, prétend que seules des prostituées âgées de plus de 21 ans ont été recrutées.Akane Onozawa, professeur à l'université Rikkyo et spécialiste en prostitution régulée par l’Etat, a lui aussi vivement critiqué l'article de Ramseyer, soulignant que les maisons des femmes de réconfort tenues par l'armée étaient tout à fait différentes d’une prostitution dite officielle.Paradoxalement, la thèse controversée de l'enseignant américain est en train de faire connaître au monde entier ces actes abominables reconnus comme esclavage sexuel par l'Onu.