Photo : YONHAP News

La pollution atmosphérique touche désormais l'ensemble du territoire sud-coréen. L'alerte aux particules fines est en vigueur dans la région métropolitaine de Séoul et dans la province de Chungcheong du Sud. Et une tempête de sable jaune doit atterrir au pays du Matin clair dans la nuit de lundi à mardi. Il est donc conseillé de réduire ses activités en extérieur.Du côté des températures, elles restent douces l'après-midi grâce à un vent de sud-ouest. Toutefois, l'écart entre minimales et maximales est toujours supérieur à dix degrés. A 15h ce lundi, on relevait 16°C à Séoul, 18°C à Daegu et 19°C à Gwangju.