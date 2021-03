Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a remporté deux victoires au tournoi international de tennis de table WTT Star Contender, qui s’est déroulé à Doha, au Qatar.Tout d’abord, en finale du double masculin, le duo formé par Lee Sang-su et Jung Young-sik a battu 3 à 2 la paire Ovidiu Inonescu (Roumanie) et Alvaro Robles (Espagne).Du côté des femmes, Jeon Ji-hee et Shin Yu-bin sont venues à bout des Japonaises Kasumi Ishikawa et Miu Hiranoen (3-0).Enfin, en double mixte, Lee Sang-su et Jeon Ji-hee ont cédé la victoire à leurs adversaires taïwanais pour se contenter de la 2e place.Ces résultats encourageants permettent d’aborder avec optimisme les Jeux olympiques de Tokyo, prévus cet été.