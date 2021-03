Moon Jae-in s’engage à poursuivre ses efforts pour rétablir les relations Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que la Corée du Sud poursuivrait ses efforts pour rétablir ses relations avec le Japon. Selon le porte-parole la Cheongwadae, Moon Jae-in a tenu ces propos lorsqu’il a reçu, hier après-midi, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et celui de la défense Lloyd Austin.D’après Kang Min-seok, le chef de l’Etat a fait savoir que les relations Séoul-Tokyo sont cruciales pour la paix, la sécurité et la prospérité non seulement dans la péninsule coréenne mais aussi en Asie du Nord-est, et qu’elles constituent un fondement solide pour la coopération trilatérale Séoul-Washington-Tokyo.La délégation américaine a salué les efforts et la volonté de Séoul d’améliorer les liens avec son voisin. Et elle a espéré que cela aboutisse à quelques avancées.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a promis de déployer tous les efforts dans le but de réaliser une dénucléarisation complète de la Corée du Nord et d’accomplir le processus de paix dans la péninsule. A cette fin, il a souligné la nécessité pour Séoul et Washington d’élaborer conjointement une stratégie concertée et globale vis-à-vis de Pyongyang.Le locataire de la Maison bleue a affirmé que l’alliance Séoul-Washington, qu’il qualifie d’« alliance réussie sans égale dans l’Histoire du monde », constituait le socle de toutes les politiques sud-coréennes en matière de diplomatie et de sécurité. Et d’ajouter qu’il faudra se diriger désormais vers une alliance stratégique, inclusive et responsable.En réponse, Blinken et Austin ont livré à leur hôte le message de leur président qui tient à l’importance de cette alliance. Ils ont précisé que leur visite à Séoul résultait d’une décision directement prise par Joe Biden.