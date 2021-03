Le chef de la diplomatie russe attendu la semaine prochaine à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre russe des Affaires étrangères effectuera du 23 au 25 mars une visite officielle en Corée du Sud. Jeudi, Sergueï Lavrov s’entretiendra avec son homologue sud-coréen Chung Eui-yong afin de discuter largement des dossiers liés aux relations bilatérales et à la péninsule coréenne.La veille de ce tête-à-tête, les deux chefs de la diplomatie participeront à la cérémonie d’inauguration de l’année des échanges croisés entre la Corée du Sud et la Russie, que les ministères sous leur tutelle organisent conjointement pour célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Séoul-Moscou.De fait, c’est l’année 2020 qui marquait le trentenaire de ces liens bilatéraux. Mais COVID-19 oblige, l’an dernier, les deux pays n’ont pas pu le célébrer. Ainsi, ils ont décidé de prolonger d’un an l’année des échanges croisés.Pour cette même raison, Moscou a dû également décaler le déplacement à Séoul de son chef de la diplomatie, initialement prévue en 2020.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères s'attend à ce que le déplacement de Lavrov permette de renforcer la communication stratégique entre les deux nations et d’approfondir les relations d’amitié et de coopération.