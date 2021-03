Pyongyang rompt ses relations diplomatiques avec la Malaisie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé aujourd’hui la rupture de ses liens diplomatiques avec la Malaisie, qui a extradé l'un de ses ressortissants vers les Etats-Unis pour des soupçons de blanchiment d’argent. Elle a également averti Washington, « l’instigateur de cet incident en coulisse » selon elle, que ce dernier en paierait également le prix.D’après le communiqué publié aujourd’hui par le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, il s’agit d’un homme d’affaires « innocent » qui menait des activités commerciales légitimes à Singapour depuis plusieurs années. Et d’ajouter que cette démarche n’est que « le fruit d’un complot anti-Pyongyang » monté par les deux pays incriminés.En effet, le gouvernement malais a récemment décidé d’extrader vers Washington un nord-Coréen dénommé Moon Chol-myong. Le FBI en avait formulé la demande en l’accusant d’avoir envoyé des articles de luxe depuis Singapour vers son pays d’origine, et blanchi de l’argent via une société d’écran. Moon a rejeté ces charges mais un tribunal malais a autorisé son extradition en décembre dernier, et la Cour suprême malaise a confirmé cette sentence au début du mois.Ce communiqué devrait constituer un autre obstacle à la relance du dialogue entre Washington et Pyongyang, d’autant plus qu’il intervient après que les chefs de la diplomatie et de la défense américaines ont évoqué la menace nucléaire et les droits de l’Homme en Corée du Nord au cours de leur visite à Séoul.De son côté, le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé ne pas avoir de commentaires à faire vis-à-vis de la décision prise par les autorités judiciaires du pays concerné, en faisant savoir qu’il n’a pas d’informations sur le nord-Coréen extradé.