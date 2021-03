Spéculation foncière : la déclaration de patrimoine pourrait s’étendre à toute la fonction publique

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir et le gouvernement envisagent de généraliser la déclaration de situation patrimoniale à tous les fonctionnaires chargés des dossiers de l’immobilier, y compris notamment les employés de la Compagnie nationale des terrains et des logements (LH), dont une partie du personnel est accusée d’être impliquée dans la spéculation foncière. C’est ce qu’ils ont annoncé ce matin à l’issue de leur réunion tenue au Parlement.Il s’agit d’élargir la déclaration obligatoire de patrimoine à tous ceux qui travaillent dans la fonction publique, les organismes publics, les collectivités locales ainsi que les entreprises publiques. C’est ce qu’a déclaré Kim Tae-nyeon, le patron du groupe parlementaire du Minjoo, qui est également le chef par intérim du parti.D’autres mesures ont été avancées. Elles consistent à introduire le système de déclaration préalable à toute transaction immobilière pour ces cibles et à sanctionner tout acte illicite en la matière avec la saisine d’un montant trois ou cinq fois plus élevé que la somme de tous les bénéfices générés par une telle opération.II est aussi question de réformer la loi relative aux terres agricoles pour lutter contre la spéculation sur ces fonciers, et de mettre en place un organisme puissant qui sera chargé de surveiller en permanence le marché et de contrôler les actes délictueux.Même son de cloche du côté du Premier ministre. Chung Sye-kyun a promis de mener une enquête exhaustive préalable sur la possession des biens immobiliers et les relations entre ceux qui effectuent des transactions foncières avant d’annoncer un projet d’aménagement des terrains pour la construction de logements.Le chef du gouvernement s’est engagé à faire légiférer le plus vite le système visant à prévenir les conflits d’intérêts chez les fonctionnaires, afin qu’ils ne soient plus tentés par un appât du gain déloyal. Il a aussi affiché la volonté de rendre plus transparentes les activités de LH et d’éviter une concentration excessive des pouvoirs auprès de cette compagnie publique.