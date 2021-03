Le Cnuced prévoit une hausse de 4 % de la croissance sud-coréenne en 2021

Photo : Getty Images Bank

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) a estimé à 4,7 % la croissance mondiale en 2021, soit une revalorisation de 0,4 point par rapport à ses dernières prévisions en septembre 2020.Dans son rapport daté du 18 mars, la Cnuced a expliqué cette révision par deux facteurs favorables à la reprise économique : la vaccination anti-COVID et les mesures visant à relancer la croissance. Par pays, elle a prévu le taux de croissance le plus élevé en Chine avec 8,1 % et a misé sur 4,5 % aux Etats-Unis, 4 % en Europe et 2,1 % au Japon.Pour la Corée du Sud, l'agence onusienne a tablé sur une croissance de 4 %. Selon elle, une forte hausse dans les investissements et les exportations devraient jouer un rôle de locomotive pour la reprise économique au pays du Matin clair cette année, même si la consommation dans le secteur privé a du mal à repartir suite à une augmentation inattendue des nouveaux cas de contamination au coronavirus en novembre et en décembre.Par ailleurs, la Cnuced a estimé que la production mondiale avait baissé de 3,9 % sous le coup du blocage et du confinement liés à la crise sanitaire, soit la chute annuelle la plus importante depuis les premières statistiques établies en la matière dans les années 1940.