La statue de la « fille de la paix » pourra rester en sécurité à Berlin en attendant que le conseil municipal et la mairie de l’arrondissement de Mitte décident de son sort.Les députés municipaux ont adopté, hier, une nouvelle résolution en ce sens. Avant cela, le conseil avait adopté, le 1er décembre dernier, la « résolution pour l’installation permanente » de ce monument érigé en hommage aux anciennes « femmes de réconfort » victimes de l’esclavage sexuel de l’armée impériale pendant la Seconde guerre mondiale. Le texte réclame également le retrait de l’ordre du démantèlement de la statue, émis par la municipalité, et le prolongement de la durée de son installation jusqu’à fin septembre.D’après Thilo Urchs, député du parti Die Linke qui a proposé cette résolution, les discussions avec la mairie marquent le pas « en raison de l’attitude passive » de celle-ci alors qu’une décision doit être prise avant le 10 mai prochain. Or, il est possible, selon lui, que sans ce dispositif de sécurité la statue disparaisse après cette date sous prétexte que la durée de l’autorisation pour son installation est arrivée à l’échéance. Il a également affirmé que cette question devait être approchée non pas au niveau des relations coréano-japonaises mais celui des violences sociales contre les femmes et des conflits militaires.Pour rappel, l’arrondissement de Mitte avait autorisé l’installation du monument en juillet dernier et ce dernier y a été érigé en septembre. Mais la mairie a ordonné, le 7 octobre, de le retirer suite à la protestation de la part du Japon auprès des autorités allemandes. Elle a néanmoins suspendu cet ordre suite à une vague de protestations des associations civiques, dont Korea Verband.